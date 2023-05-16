Процент сделок с ипотекой на первичном рынке Екатеринбурга достиг 78%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В апреле 2023 года процент сделок с ипотекой на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга достиг рекордного значения – 78%. В начале года этот показатель составлял 73-74%, а в январе-феврале 2022-го – 67-68%.Такие сведения приводит портал 66.RU со ссылкой на данные Центра маркетинговых исследований «Объектив».Всего за первые четыре месяца текущего года доля сделок с ипотекой составила 75,2%. В топ-5 банков, выдавших больше всего жилищных кредитов, вошли «Сбербанк» (69,3%), «ВТБ» (6,7%), «Альфа-Банк» (5,56%), «Дом.РФ» (3,62%) и «Уралсиб» (2,83%).В пресс-службе уральского «Сбербанка» подтвердили увеличение спроса на ипотечные кредиты, отметив, что за январь – апрель 2023 года объем выданных жилищных кредитов в Свердловской области вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Около половины выданной суммы приходится на программы господдержки.Специалисты «ВТБ» также фиксировали увеличение спроса на ипотечные кредиты. По их данным, в феврале по сравнению с январем продажи выросли в 2,5 раза, в марте по сравнению с февралем – еще на треть. Также там заявили, что более трети ипотечных заемщиков банка пользовались льготными программами.Подчеркивается, что такой рост характерен не только для Свердловской области. В апреле 2023 года «Дом.РФ» зафиксировал прирост к аналогичному периоду 2022 года на 62,5%. Их аналитики также обратили внимание на то, что каждый четвертый кредит был оформлен в рамках семейной и льготной ипотеки на новостройки.