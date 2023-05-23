Для «Уральской базы авиационной охраны лесов» обещали закупить новую технику





– заявили в департаменте информационной политики региона. «В этом году планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, оборудованных средствами пожаротушения – емкостью для воды, мотопомпой, лопатами, мотыгами, бензопилой и другими инструментами. Деньги выделены в рамках нацпроекта "Экология"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для специалистов «Уральской базы авиационной охраны лесов», которые принимают активное участие в борьбе с природными пожарами в Свердловской области, в этом году пообещали закупить новую технику. На данный момент речь идет о закупке не менее пяти автомобилей, оборудованных средствами пожаротушения.Всего специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств с начала года в Свердловской области ликвидировали 511 лесных пожаров на общей площади 197,5 тысячи гектаров. В том числе только в мае в условиях сильного ветра и при полном отсутствии осадков ликвидировано 336 лесных пожаров.