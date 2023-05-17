Лишь у 15% жителей Свердловской области за год выросла зарплата





– подчеркнули аналитики сервиса. «Добавим, что мужчины чаще женщин говорили о росте своей зарплаты (21% против 18%). Кроме того, увеличение доходов более свойственно категории молодых работников – о росте заработных плат сообщили 28% респондентов в возрасте 18-24 лет и только 11% – в возрасте старше 55 лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Лишь 15% из опрошенных жителей Свердловской области сообщили о том, что уровень их заработной платы увеличился в течение года. В то же время 16% респондентов заявили, что они стали зарабатывать меньше, чем в прошлом году. У 68% доходы за год никак не изменились.Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter. По их данным, в целом по Уральскому федеральному округу на падение заработных плат пожаловались 16%, по России – 20%. О росте зарплат сообщили 19% уральцев и 20% россиян.Примечательно, что чаще других об увеличении заработных плат рассказывали представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (сразу 30%), «Закупки» (27%), а также «Наука, образование» (25%). С падением зарплаты чаще всего сталкивались представители розничной торговли (38% сообщили, что их доходы упали), а также менеджеры по продажам и медики (по 29%).Средняя зарплата в Свердловской области по итогам апреля 2023 года составила 59 406 рублей, а средняя ожидаемая – 50 187 рублей.