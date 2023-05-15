Более 6,5 миллиона рублей готова заплатить Краснотурьинская городская больница за пожарную безопасность

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Более 6,5 миллиона рублей готова заплатить Краснотурьинская городская больница за выполнение мероприятий по пожарной безопасности в зданиях медицинского учреждения. Соответствующие лоты появились на портале «Госзакупок».Согласно данным с портала, больница ищет подрядчиков для установки противопожарных дверей, ремонта потолка и пола путей эвакуации, монтажа системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, а также для проектирования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.В обосновании большей части аукционов написано, что работы должны быть проведены из-за «предписания органов пожарного надзора».Напомним, что в конце прошло года в СМИ писали о том, что прокуратура нашла в больница 44 недостатка противопожарной безопасности. Нарушения были выявлены в здании поликлиники, роддоме, детской больнице