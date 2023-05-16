Уральский бизнесмен Игорь Ковпак передал сеть магазинов «Кировский» своим сыновьям

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральский бизнесмен Игорь Ковпак передал сеть продуктовых магазинов «Кировский» своим младшим сыновьям – Дмитрию Ковпаку и Максиму Ковпаку. По данным ЕГРЮЛ, сделка состоялась в конце мая.Как сообщает «Деловой квартал», теперь 83,6% ООО «Торговое предприятие Кировский» принадлежат Дмитрию Ковпаку, еще 1% акций – Максиму Ковпаку. Помимо этого, Дмитрий Ковпак владеет 98,5% ООО «Лев», Максим Ковпак – 1%. Как еще ранее писало издание, еще 15,4% акций «Кировского» находятся в собственности старшего сына бизнесмена, депутата Госдумы Льва Ковпака.Сеть супермаркетов «Кировский» работает с 1987 года. В нее входят 172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге и в Свердловской области.