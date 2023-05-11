На организацию школьных выпускных в Екатеринбурге родители тратят 15 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на организацию выпускных для одиннадцатиклассников родители в среднем тратят 15 000 рублей. Для девятиклассников траты меньше – около 10 000 рублей. К таким данным пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведения опроса.Помимо организации выпускного родители также выделяют деньги на наряд для выпускников. В Екатеринбурге наряд для сына-девятиклассника стоит в среднем 11 500 рублей, для одиннадцатиклассника – 13 000 рублей. Образ для выпускницы – 10 000 рублей в девятом классе и 11 500 рублей в 11 классе.В Москве и Санкт-Петербурге родителям нужно быть готовыми к более значительным расходам. В столице родители сдают на организацию выпускного в девятом классе в среднем по 12 500 рублей, а в Санкт-Петербурге – 11 000 рублей. Выпускные балы по окончании 11 класса обходятся в Москве в 19 000 рублей, в культурной столице – 18 000 рублей.