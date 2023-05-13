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В Екатеринбурге предложили создать исторический квартал «Шувакишская слобода»
Экономика
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге прошло заседание городского совета по сохранению и развитию культурного наследия, в ходе которого было выдвинуто предложение создать исторический квартал «Шувакишская слобода». Инициативу озвучили представители администрации Железнодорожного района.
Идея создания такого квартала после запуска ретропоезда в поселке Шувакиш. Известно, что с начала года его посетили 27,6 тысяч человек. Тогда и возникла мысль превратить поселок в уникальный исторический городок, в котором будут знакомить с культурой народов Урала и традиционными промыслами – мельницей, кузницей, золотодобычей.
Районные власти предлагают разместить «Шувакишскую слободу» на площади бывшего вещевого рынка «Туча». Начать строительство исторического квартала хотят с помощью средств из бюджета, после чего планируется привлекать инвесторов.
Идея создания такого квартала после запуска ретропоезда в поселке Шувакиш. Известно, что с начала года его посетили 27,6 тысяч человек. Тогда и возникла мысль превратить поселок в уникальный исторический городок, в котором будут знакомить с культурой народов Урала и традиционными промыслами – мельницей, кузницей, золотодобычей.
Фото: администрация Екатеринбурга
«Проектом предусмотрены парк-музей под открытым небом, деревня с подворьями, театр, ярмарка, трапезная, веревочный парк, игровая зона и другие площадки»,
– рассказали в мэрии.
Районные власти предлагают разместить «Шувакишскую слободу» на площади бывшего вещевого рынка «Туча». Начать строительство исторического квартала хотят с помощью средств из бюджета, после чего планируется привлекать инвесторов.
Фото: администрация Екатеринбурга
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