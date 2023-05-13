В Екатеринбурге предложили создать исторический квартал «Шувакишская слобода»

Фото: администрация Екатеринбурга





– рассказали в мэрии. «Проектом предусмотрены парк-музей под открытым небом, деревня с подворьями, театр, ярмарка, трапезная, веревочный парк, игровая зона и другие площадки»,

Фото: администрация Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошло заседание городского совета по сохранению и развитию культурного наследия, в ходе которого было выдвинуто предложение создать исторический квартал «Шувакишская слобода». Инициативу озвучили представители администрации Железнодорожного района.Идея создания такого квартала после запуска ретропоезда в поселке Шувакиш. Известно, что с начала года его посетили 27,6 тысяч человек. Тогда и возникла мысль превратить поселок в уникальный исторический городок, в котором будут знакомить с культурой народов Урала и традиционными промыслами – мельницей, кузницей, золотодобычей.Районные власти предлагают разместить «Шувакишскую слободу» на площади бывшего вещевого рынка «Туча». Начать строительство исторического квартала хотят с помощью средств из бюджета, после чего планируется привлекать инвесторов.