Возрастное ограничение 18+
Социально-экономическое положение ухудшилось в Свердловской области
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2022 году ухудшилось социально-экономическое положение. Это следует из исследования «РИА Новости».
Эксперты агентства составили рейтинг регионов России по социально-экономическому положению. Учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы.
Свердловская область заняла в рейтинге седьмое место, набрав 69,2 балла. Это на 0,7 балла ниже, чем в 2021 году.
В лидерах рейтинга оказались Москва (89 баллов), Санкт-Петербург (86 баллов) и Республика Татарстан (80 баллов). На последних местах – Республика Тыва (15 баллов), Республика Калмыкия (13,8 балла) и Еврейская автономная область (12 баллов).
Эксперты агентства составили рейтинг регионов России по социально-экономическому положению. Учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы.
Свердловская область заняла в рейтинге седьмое место, набрав 69,2 балла. Это на 0,7 балла ниже, чем в 2021 году.
В лидерах рейтинга оказались Москва (89 баллов), Санкт-Петербург (86 баллов) и Республика Татарстан (80 баллов). На последних местах – Республика Тыва (15 баллов), Республика Калмыкия (13,8 балла) и Еврейская автономная область (12 баллов).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владимир Якушев анонсировал масштабную работу над ошибками после стихийных пожаров в Свердловской области
12 мая 2023
12 мая 2023