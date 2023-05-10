Возрастное ограничение 18+

На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал

13.43 Суббота, 13 мая 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На юге Екатеринбурга в поселке Сысерть хотят построить жилой комплекс, который, как планируется, будет закрыт от шума дорог. Известно, что построить его намерены на участке площадью 20,7 гектаров в границах улиц Кузнецова и Болотной.

Проект, о котором идет речь, был опубликован накануне на сайте администрации. До 2 июня будут проводиться общественные обсуждения по проектам его планировки и межевания.

«Данным проектом планировки предлагается размещение на проектируемой территории жилой застройки квартального типа. Вдоль магистральной дороги предусматривается размещение башенных высотных акцентов, что позволит создать единый уличный фронт вдоль проектируемой застройки. Квартальная структура позволяет организовать комфортные для передвижения пешеходные пути и обеспечить связность территории, и при этом сохранить приватность внутридворовых пространств»,

– указано в проектной документации.


На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал

Фото: проектная документация


Отмечается, что жилой квартал рассчитан на 8 088 человек.

Кроме этого, в планируемом квартале обещают построить детский образовательный центр на 1150 школьных и 250 дошкольных мест и отдельно дошкольную образовательную организацию на 200 мест.

Построить его планируют к 2027 году.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области за выходные выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности
10 мая 2023
В столице Урала изменили сроки перекрытия улицы Громова
12 мая 2023
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 50,7 тысячи гектаров
12 мая 2023
В Свердловской области действует 25 природных пожаров
05 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:56 При пожаре на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге пострадал человек
17:16 В Свердловской области ищут двух пожилых женщин 79 и 85 лет
16:01 Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
15:06 В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском
14:44 Готовящих шашлыки екатеринбуржцев обнаружили в Юго-Западном лесопарке
13:43 На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал
12:38 В Екатеринбурге на турбазе «Пески» вспыхнул крупный пожар
12:17 С 15 мая в уральской столице стартует первый этап опрессовок
11:22 В Сысертском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма
10:39 В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медпомощи 71-летнего пенсионера
09:49 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 38,8 тысяч гектаров
20:50 Убийство на бытовой почве совершено в Екатеринбурге
20:30 Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»
20:07 Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила
19:34 Врачи Верхней Пышмы спасли бедро столетней пациентке
19:03 Житель Кушвы промышлял на улицах Качканара грабежом
18:41 В смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень попал автобус с детьми
18:03 На улице Татищева в Екатеринбурге горит дом
17:54 В Екатеринбурге с 13 по 16 мая изменится схема движения трамваев и автобусов
17:22 В Свердловской области на выходных ожидается теплая погода
16:55 Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков останется в СИЗО
16:20 На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
15:51 В Екатеринбурге перекроют улицу Мраморскую
15:19 Сухая погода может привести к новой волне пожаров в Свердловской области
14:47 Владимир Якушев анонсировал масштабную работу над ошибками после стихийных пожаров в Свердловской области
14:26 В Екатеринбурге движение поездов оказалось остановлено из-за батарейки
Все новости Свердловской области
20:17 Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики РФ
15:25 В Совфеде предложили ЦИК вернуться к однодневному голосованию
15:02 МВД: в полиции Петербурга создано спецподразделение «по контролю за небом»
14:20 В правительстве отклонили законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших
13:16 Мощный пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание
12:53 Депутат ГД Яровая предложила ввести уголовную ответственность за «русофобию»
12:02 Депутат Пискарев пояснил, кого предлагается считать «третьими лицами» в законе об иноагентах
11:33 В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, экипаж на месте не обнаружили
11:19 В Подмосковье крупный пожар на складе покрышек
10:52 В Госдуме готовят законопроект о «налоге на развлечения» для помощи армии
18:23 Летевший из Уфы Боинг-737-800 совершил аварийную посадку в Норильске
17:49 Генерал-майор опроверг свои же слова о «100 дронах», летевших на Москву 9 мая
17:14 В Германии в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz погибли два человека
16:31 Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов
15:29 В центре Милана прогремел взрыв
14:43 СК: в Астрахани полицейский заменил 10 кг наркотиков на песок в комнате для вещдоков
14:03 В Финляндии при обрушении моста пострадали 27 человек, большинство из них дети
13:23 В Госдуме предложили исключить аборт из услуг ОМС
12:41 Суд приговорил учителя из Коми к пяти годам колонии по делу об «оправдании терроризма»
12:23 Власти: в Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти»
11:38 СМИ: автор реформы пожарного надзора на фоне масштабных пожаров уволился из МЧС
11:14 В Пакистане протестующие атаковали резиденцию премьера страны
17:55 В Забайкалье четыре года колонии получил полицейский, который споткнулся и застрелил человека
17:35 Генконсульства Германии в РФ прекратят принимать заявления на визы 31 мая
17:06 Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на 8 дней
16:38 Президент Грузии назвала отмену Россией визового режима для грузин неприемлемой
Все новости России и мира
17:56 При пожаре на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге пострадал человек
17:16 В Свердловской области ищут двух пожилых женщин 79 и 85 лет
16:01 Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
15:06 В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском
14:44 Готовящих шашлыки екатеринбуржцев обнаружили в Юго-Западном лесопарке
13:43 На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал
12:38 В Екатеринбурге на турбазе «Пески» вспыхнул крупный пожар
12:17 С 15 мая в уральской столице стартует первый этап опрессовок
11:22 В Сысертском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма
10:39 В Екатеринбурге ищут нуждающегося в медпомощи 71-летнего пенсионера
09:49 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 38,8 тысяч гектаров
20:50 Убийство на бытовой почве совершено в Екатеринбурге
20:30 Упавший с седьмого этажа кот «приземлился» в заботливые объятия екатеринбургской «Кляксы»
20:07 Педофил с футляром от скрипки напугал родителей Нижнего Тагила
19:34 Врачи Верхней Пышмы спасли бедро столетней пациентке
19:03 Житель Кушвы промышлял на улицах Качканара грабежом
18:41 В смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень попал автобус с детьми
18:03 На улице Татищева в Екатеринбурге горит дом
17:54 В Екатеринбурге с 13 по 16 мая изменится схема движения трамваев и автобусов
17:22 В Свердловской области на выходных ожидается теплая погода
16:55 Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков останется в СИЗО
16:47 Росреестр разъясняет, что можно строить на землях ЛПХ
16:20 На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
15:51 В Екатеринбурге перекроют улицу Мраморскую
15:19 Сухая погода может привести к новой волне пожаров в Свердловской области
14:58 Горьковка приглашает на выставку картин «Город и люди»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK