На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал

– указано в проектной документации.

«Данным проектом планировки предлагается размещение на проектируемой территории жилой застройки квартального типа. Вдоль магистральной дороги предусматривается размещение башенных высотных акцентов, что позволит создать единый уличный фронт вдоль проектируемой застройки. Квартальная структура позволяет организовать комфортные для передвижения пешеходные пути и обеспечить связность территории, и при этом сохранить приватность внутридворовых пространств»,