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На юге Екатеринбурга хотят построить закрытый от шума дорог жилой квартал
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На юге Екатеринбурга в поселке Сысерть хотят построить жилой комплекс, который, как планируется, будет закрыт от шума дорог. Известно, что построить его намерены на участке площадью 20,7 гектаров в границах улиц Кузнецова и Болотной.
Проект, о котором идет речь, был опубликован накануне на сайте администрации. До 2 июня будут проводиться общественные обсуждения по проектам его планировки и межевания.
Отмечается, что жилой квартал рассчитан на 8 088 человек.
Кроме этого, в планируемом квартале обещают построить детский образовательный центр на 1150 школьных и 250 дошкольных мест и отдельно дошкольную образовательную организацию на 200 мест.
Построить его планируют к 2027 году.
Проект, о котором идет речь, был опубликован накануне на сайте администрации. До 2 июня будут проводиться общественные обсуждения по проектам его планировки и межевания.
«Данным проектом планировки предлагается размещение на проектируемой территории жилой застройки квартального типа. Вдоль магистральной дороги предусматривается размещение башенных высотных акцентов, что позволит создать единый уличный фронт вдоль проектируемой застройки. Квартальная структура позволяет организовать комфортные для передвижения пешеходные пути и обеспечить связность территории, и при этом сохранить приватность внутридворовых пространств»,
– указано в проектной документации.
Фото: проектная документация
Отмечается, что жилой квартал рассчитан на 8 088 человек.
Кроме этого, в планируемом квартале обещают построить детский образовательный центр на 1150 школьных и 250 дошкольных мест и отдельно дошкольную образовательную организацию на 200 мест.
Построить его планируют к 2027 году.
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