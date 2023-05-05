Свердловская область вошла в ТОП-15 регионов с наиболее острым дефицитом кадров





– заявила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Впервые за последние несколько десятков лет о проблеме кадрового голода говорят и на государственном уровне. Так, в январском бюллетене Банка России указаны три главных фактора, мешающих росту и восстановлению экономики в стране: технологические ограничения, слабый внешний спрос на российскую продукцию и дефицит кадров, который сдерживает процессы структурной трансформации экономики. Ситуация с нехваткой людей перестает быть сугубо профессиональной проблемой HR-специалистов. Теперь речь идет о вызове национального масштаба, с которым придется столкнуться и нанимающим менеджерам, и топ-менеджерам, и собственникам бизнеса. Дефицит работников – фундаментальная проблема российского рынка труда на долгие годы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область вошла в ТОП-15 регионов России, где наблюдается самый сильный дефицит кадров. Соотношение активных резюме и вакансий в разных регионах проанализировала служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.В апреле 2023 года в Свердловской области на одну актуальную вакансию приходилось всего 2,8 активных резюме, что свидетельствует о кадровом дефиците. Предложений о работе достаточно много, чего нельзя сказать о количестве соискателей.Свердловская область по степени кадрового голода оказалось на 15 месте в России. В целом по стране на одну актуальную вакансию приходится 3,9 резюме. Самый острый дефицит кадров наблюдается в Чукотском автономном округе (1,6 резюме на вакансию), Еврейской автономной области (2,2 резюме на вакансию), Курганской и Ивановской областях (2,3 резюме на вакансию).