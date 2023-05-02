Екатеринбург вошел в ТОП-10 городов для спонтанных поездок на майские праздники

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург вошел ТОП-10 городов России, куда туристы бронировали отели на майские праздники в последний момент. Бронирование отелей по стране в даты длительных выходных проанализировали МТС Travel и Bronevik.com.Выяснилось, что в России 22% туристов собрались куда-либо ехать в майские каникулы всего за один-пять дней до начала выходных. Чаще всего они бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани. В целом это совпадает с традиционным ТОП-3 направлений на майские праздники.В ТОП-10 городов для спонтанных поездок также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Тула и Волгоград.За ночь в отеле в майские праздники туристы в среднем заплатили 4 000 рублей. Самое бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2 600 рублей за ночь. Это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили россияне, собравшиеся в последний момент в Санкт-Петербург – 4 500 рублей за ночь.Наибольшим спросом среди отелей, на которые приходится 65% от всех бронирований в праздники, пользуется категория «три звезды». Также высокий спрос зафиксирован на мини-отели и апартаменты – их доля от общего числа бронирований составляет более 25%.