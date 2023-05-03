«Победа» в июне начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Победа» со 2 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Екатеринбурга в Анталью.Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 по понедельникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга – в 07.25, прибытие – в 10.50. Вылет из Антальи – в 11.30, прилет – в 18.30.В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» сообщили, что авиакомпания «Победы» станет шестым перевозчиком на этом курортном направлении.