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«Баден-Баден» заходит вглубь Уктусского лесопарка Екатеринбурга
Экономика
Фото: Публичная кадастровая карта Росреестра
В Екатеринбурге известная сеть термальных комплексов «Баден-Баден» нацелилась на очередной участок – на этот раз внутри Уктусского лесопарка.
В минувшую субботу 29 апреля АО «Екатеринбурггаз» разместило на сайте госзакупок аукцион на строительство газопровода вглубь лесопарка. Заявителем в аукционной документации указано ООО «Уктусские бани», принадлежащее бизнесмену Евгению Кононову, владельцу сети терм Baden Family.
У «Уктусских бань» неподалёку, на кромке лесопарка уже действует банный комплекс «Баден-Баден Уктус». Газопровод к участку в глубине лесопарка, согласно проектной документации, будут тянуть с улицы Зимней, на которой он расположен.
Участок, к которому собрались подводить газопровод (66:41:0507002:3) находится в собственности Свердловской области. Он был выведен областным правительством из состава особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Уктусский лесной парк» в октябре 2009 года, а ноябре того же года передан в аренду ООО «Спортивный комплекс "Уктус"».
Изначально по договору аренды вид разрешённого использования у участка был «для ведения рекреационной деятельности без права капитального строительства», но в 2014 году ООО «СК "Уктус"» изменило его на «размещение лечебно-реабилитационного центра с гостиничным комплексом». Однако, никакого строительства на участке так и не началось.
В 2017 году по договору уступки право аренды участка было передано ООО «Уктусские бани». МУГИСО затем ещё и судилось с ООО «СК "Уктус"», взыскивая недоплаченные арендные платежи.
В апреле 2023 года жители Уктуса, прогуливавшиеся по лесопарку, решили задаться вопросом – на каких основаниях там был залит бетонный колодец. Он появился на опушке леса среди поваленных сосен ориентировочно в начале 2022 года. Жители Уктуса увидели в этом признаки будущего капитального строительства.
Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачёв сделал запрос, на который в администрации ответили, что никаких разрешительных документов на строительство колодца городские власти не давали. Кроме того, Ивачёв сделал запрос в прокуратуру с просьбой дать оценку строительным работам – на него ответ пока не поступал.
«Вечерние ведомости» направили вопрос представителю сети термальных комплексов Baden Family с целью прояснить планы по будущему земельного участка в центре Уктусского лесопарка. Согласно выписке из ЕГРН, месяц назад, 27 марта 2023 года было зарегистрировано дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 66:41:0507002:3, он отдан в аренду «Уктусским баням» до 23 ноября 2061 года.
В минувшую субботу 29 апреля АО «Екатеринбурггаз» разместило на сайте госзакупок аукцион на строительство газопровода вглубь лесопарка. Заявителем в аукционной документации указано ООО «Уктусские бани», принадлежащее бизнесмену Евгению Кононову, владельцу сети терм Baden Family.
У «Уктусских бань» неподалёку, на кромке лесопарка уже действует банный комплекс «Баден-Баден Уктус». Газопровод к участку в глубине лесопарка, согласно проектной документации, будут тянуть с улицы Зимней, на которой он расположен.
Вырезанный из лесопарка участок
Участок, к которому собрались подводить газопровод (66:41:0507002:3) находится в собственности Свердловской области. Он был выведен областным правительством из состава особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Уктусский лесной парк» в октябре 2009 года, а ноябре того же года передан в аренду ООО «Спортивный комплекс "Уктус"».
Схема подведения подземного газопровода. Иллюстрация: документация госзакупки
Изначально по договору аренды вид разрешённого использования у участка был «для ведения рекреационной деятельности без права капитального строительства», но в 2014 году ООО «СК "Уктус"» изменило его на «размещение лечебно-реабилитационного центра с гостиничным комплексом». Однако, никакого строительства на участке так и не началось.
В 2017 году по договору уступки право аренды участка было передано ООО «Уктусские бани». МУГИСО затем ещё и судилось с ООО «СК "Уктус"», взыскивая недоплаченные арендные платежи.
Признаки будущей застройки
В апреле 2023 года жители Уктуса, прогуливавшиеся по лесопарку, решили задаться вопросом – на каких основаниях там был залит бетонный колодец. Он появился на опушке леса среди поваленных сосен ориентировочно в начале 2022 года. Жители Уктуса увидели в этом признаки будущего капитального строительства.
Бетонный колодец, обнаруженный на земельном участке, к которому собрались подводить газопровод. Фото: Наталья Прокудович
Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачёв сделал запрос, на который в администрации ответили, что никаких разрешительных документов на строительство колодца городские власти не давали. Кроме того, Ивачёв сделал запрос в прокуратуру с просьбой дать оценку строительным работам – на него ответ пока не поступал.
Фрагмент ответа мэрии Екатеринбурга по вопросу законности работ на участке
«Вечерние ведомости» направили вопрос представителю сети термальных комплексов Baden Family с целью прояснить планы по будущему земельного участка в центре Уктусского лесопарка. Согласно выписке из ЕГРН, месяц назад, 27 марта 2023 года было зарегистрировано дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 66:41:0507002:3, он отдан в аренду «Уктусским баням» до 23 ноября 2061 года.
Выведенный из ООПТ участок областные власти отдали в аренду «Уктусским баням» до 2061 года
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