Четверть свердловчан в 2022 году столкнулись с задержкой зарплаты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Четверть жителей Свердловской области в прошлом году столкнулись с задержкой зарплаты. Такие данные приводит служба исследований платформы по поиску работы hh.ru после проведения опроса.В течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулись 26% свердловчан: 6% из них – однократно, 20% – несколько раз. 71% респондентов заявили, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 3% в прошлом году не работали.С задержкой зарплаты чаще всего сталкивались представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (48%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%). О своевременных выплатах чаще всего сообщали представители сфер «Наука, образование» (82%), «Юристы» и «Производство, сервисное обслуживание».Среди тех свердловчан, которым задерживали зарплату, 36% не получили никакого объяснения от работодателя. 38% рассказали, что задержка зарплаты связана с финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. 17% работодателей объясняли несвоевременную оплату труда внешними финансово-экономическими проблемами, 13% – проблемами на стороне зарплатного банка-партнера, 11% – ошибками в бухгалтерии.В целом в России с задержкой зарплаты в прошлом году столкнулись 21% опрошенных. 75% респондентов получали деньги вовремя, а 5% не работали.