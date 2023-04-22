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Между Асбестом и Заречным запустили автобусный маршрут
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 мая, в Свердловской области между Асбестом и Заречным по новому маршруту №105 начал курсировать автобус. Он должен будет делать три рейса в день: утром, днем и вечером.
Об этом сообщает региональный департамент информационной политики со ссылкой на управление автомобильных дорог.
В первый рейс автобус отправляется в 06.35 с автовокзала из Асбеста, а в – 07.55 с автостанции из Заречного. Последний рейс из Асбеста уходит в 17.30, из Заречного – в 18.50.
Максимальная стоимость билета составляет 100 рублей – от конечной до конечной станции. Проезд в границах одного муниципалитета обойдется в 22 рубля.
Об этом сообщает региональный департамент информационной политики со ссылкой на управление автомобильных дорог.
В первый рейс автобус отправляется в 06.35 с автовокзала из Асбеста, а в – 07.55 с автостанции из Заречного. Последний рейс из Асбеста уходит в 17.30, из Заречного – в 18.50.
Скрин: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Максимальная стоимость билета составляет 100 рублей – от конечной до конечной станции. Проезд в границах одного муниципалитета обойдется в 22 рубля.
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