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Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и детям погибших военнослужащих власти пообещали денежные выплаты ко Дню Победы.
Получить выплаты должны будут более 39 тысяч человек, сообщают в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что их автоматически назначает Минсоцзащиты, поэтому писать заявления для этого не нужно.
Получить выплаты должны будут более 39 тысяч человек, сообщают в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что их автоматически назначает Минсоцзащиты, поэтому писать заявления для этого не нужно.
«Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны размер выплаты составляет пять тысяч рублей, для иных категорий ветеранов – одна тысяча. Всего на эти цели из регионального бюджета направлено почти 40,3 миллиона рублей»,
– заявили в ДИПе.
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