Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы





– заявили в ДИПе. «Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны размер выплаты составляет пять тысяч рублей, для иных категорий ветеранов – одна тысяча. Всего на эти цели из регионального бюджета направлено почти 40,3 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и детям погибших военнослужащих власти пообещали денежные выплаты ко Дню Победы.Получить выплаты должны будут более 39 тысяч человек, сообщают в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что их автоматически назначает Минсоцзащиты, поэтому писать заявления для этого не нужно.