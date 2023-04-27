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Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы

16.11 Воскресенье, 30 апреля 2023
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и детям погибших военнослужащих власти пообещали денежные выплаты ко Дню Победы.

Получить выплаты должны будут более 39 тысяч человек, сообщают в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что их автоматически назначает Минсоцзащиты, поэтому писать заявления для этого не нужно.

«Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны размер выплаты составляет пять тысяч рублей, для иных категорий ветеранов – одна тысяча. Всего на эти цели из регионального бюджета направлено почти 40,3 миллиона рублей»,

– заявили в ДИПе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:26 За сутки специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали девять пожаров в Свердловской области
14:18 В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
13:27 Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
17:18 Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области
17:06 В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве
16:15 В Екатеринбурге большинство родителей не поддерживают исключение английского из школьной программы
15:20 Спасатели объявили в Свердловской области 30 апреля штормовое предупреждение
14:36 В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы
14:00 В Свердловской области зафиксировали пожары на площади более двух тысяч гектаров
13:21 В свердловском поселке Двуреченск у лисы выявили бешенство
12:24 В Екатеринбурге спасатели вытащили из Городского пруда женщину
12:04 Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне
11:27 На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу
10:43 В Заречном ищут нуждающуюся в медицинской помощи 60-летнюю женщину
09:47 Двух подростков сбил Hyundai на улице Рабочих в Екатеринбурге
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