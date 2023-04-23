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На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода №6 планируют открыть производство упаковки и гостиницу. Проект хотят запустить в 2025 году.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По данным издания, компания «ФудФейс», которой был передан в аренду комплекс зданий на 8 Марта, 203, намерена занять все производственные площади и заняться изготовлением одноразовой бумажной упаковки. Административно-хозяйственную часть хотят использовать под учебный центр с гостиницей.
В администрации уральской столицы также сообщили, что в текущий момент решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству, водоснабжению и водоотведению.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По данным издания, компания «ФудФейс», которой был передан в аренду комплекс зданий на 8 Марта, 203, намерена занять все производственные площади и заняться изготовлением одноразовой бумажной упаковки. Административно-хозяйственную часть хотят использовать под учебный центр с гостиницей.
В администрации уральской столицы также сообщили, что в текущий момент решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству, водоснабжению и водоотведению.
«Сроки запуска проекта будут понятны после прохождения всех процедур по подключению объекта к инженерным сетям»,
– заявили в мэрии.
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