На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу





– заявили в мэрии. «Сроки запуска проекта будут понятны после прохождения всех процедур по подключению объекта к инженерным сетям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода №6 планируют открыть производство упаковки и гостиницу. Проект хотят запустить в 2025 году.Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По данным издания, компания «ФудФейс», которой был передан в аренду комплекс зданий на 8 Марта, 203, намерена занять все производственные площади и заняться изготовлением одноразовой бумажной упаковки. Административно-хозяйственную часть хотят использовать под учебный центр с гостиницей.В администрации уральской столицы также сообщили, что в текущий момент решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству, водоснабжению и водоотведению.