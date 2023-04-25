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Терминалы для покупки билетов установили на автовокзале в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Борис Ярков / све.рф
На Южном автовокзале Екатеринбурга установили терминалы самообслуживания. Теперь купить билет на междугородний автобус можно без очереди и кассира.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что новое оборудование установили в рамках поэтапного обновления специального программного обеспечения. В ближайшее время планируется установить новую программу в Богдановиче, Камышлове, Пышме и Талице. На автовокзале Нижнего Тагила начнут работать такие же как в Екатеринбурге терминалы самообслуживания.
По словам Киселева, в тестовом режиме запустили три терминала самообслуживания по продаже билетов. Также планируется сделать электронные мониторы с расписанием и автоматизировать голосовые объявления о начале посадки пассажиров в автобусы и об отправлении автобусов.
На данный момент в терминалах самообслуживания нельзя купить билеты по льготной цене и оформить возврат. Поэтому кассы на автовокзале продолжать работать вместе с терминалами. В дальнейшем на перронах отправления планируется установить турникеты с автоматизацией проверки билетов при посадке пассажиров в автобусы.
Помимо этого, на сайте Южного автовокзала организована продажа электронных билетов. К концу года Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта собирается разработать и запустить мобильное приложение для покупки билетов.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что новое оборудование установили в рамках поэтапного обновления специального программного обеспечения. В ближайшее время планируется установить новую программу в Богдановиче, Камышлове, Пышме и Талице. На автовокзале Нижнего Тагила начнут работать такие же как в Екатеринбурге терминалы самообслуживания.
«Мы на 99% перешли на новое программное обеспечение, в том числе по продаже и учету билетов. Это позволит нам снизить нагрузку на кассы и максимально уйти от наличных расчетов»,
– заявил директор Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта Владимир Киселев.
По словам Киселева, в тестовом режиме запустили три терминала самообслуживания по продаже билетов. Также планируется сделать электронные мониторы с расписанием и автоматизировать голосовые объявления о начале посадки пассажиров в автобусы и об отправлении автобусов.
На данный момент в терминалах самообслуживания нельзя купить билеты по льготной цене и оформить возврат. Поэтому кассы на автовокзале продолжать работать вместе с терминалами. В дальнейшем на перронах отправления планируется установить турникеты с автоматизацией проверки билетов при посадке пассажиров в автобусы.
Помимо этого, на сайте Южного автовокзала организована продажа электронных билетов. К концу года Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта собирается разработать и запустить мобильное приложение для покупки билетов.
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