Терминалы для покупки билетов установили на автовокзале в Екатеринбурге





– заявил директор Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта Владимир Киселев. «Мы на 99% перешли на новое программное обеспечение, в том числе по продаже и учету билетов. Это позволит нам снизить нагрузку на кассы и максимально уйти от наличных расчетов»,



Фото: Борис Ярков / све.рф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Южном автовокзале Екатеринбурга установили терминалы самообслуживания. Теперь купить билет на междугородний автобус можно без очереди и кассира.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что новое оборудование установили в рамках поэтапного обновления специального программного обеспечения. В ближайшее время планируется установить новую программу в Богдановиче, Камышлове, Пышме и Талице. На автовокзале Нижнего Тагила начнут работать такие же как в Екатеринбурге терминалы самообслуживания.По словам Киселева, в тестовом режиме запустили три терминала самообслуживания по продаже билетов. Также планируется сделать электронные мониторы с расписанием и автоматизировать голосовые объявления о начале посадки пассажиров в автобусы и об отправлении автобусов.На данный момент в терминалах самообслуживания нельзя купить билеты по льготной цене и оформить возврат. Поэтому кассы на автовокзале продолжать работать вместе с терминалами. В дальнейшем на перронах отправления планируется установить турникеты с автоматизацией проверки билетов при посадке пассажиров в автобусы.Помимо этого, на сайте Южного автовокзала организована продажа электронных билетов. К концу года Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта собирается разработать и запустить мобильное приложение для покупки билетов.