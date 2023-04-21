Уральские операторы связи попросили Мишустина не допустить принятия документа по тарифам на размещение сетей





– заявила президент УралАОС Ольга Шахметова. «Монополисты, владеющие опорами, на законных основаниях смогут применять спорную методику расчета тарифа по упрощенным формулам, искусственно увеличивая размер тарифа. При этом и вмененные услуги, и упрощенная процедура тарифообразования судами и органами ФАС в настоящее время признаются недопустимыми, однако планируемые к принятию Методические рекомендации закрепляют их применение на законной основе. В предложенной редакции Методические рекомендации – это инструмент защиты субъектов естественных монополий от требований антимонопольного законодательства, а именно, от требований Правил и положений Федерального закона “О защите конкуренции”»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральская ассоциация операторов связи попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина не допустить принятие Методических рекомендаций по установлению тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.В пресс-службе ассоциации «Вечерним ведомостям» рассказали, что ФАС России планирует принять приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению цен (тарифов) на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Операторы считают документ дискриминационным, так как он даст право энергетикам навязывать дополнительную услугу и учитывать ее при расчете тарифа, что позволит как минимум вдвое повысить плату за пользование опорами ЛЭП.Уральская ассоциация операторов связи направила обращение Михаилу Мишустину с просьбой не допустить принятие документа в существующей редакции и инициировать их изменения с учетом высказанных операторами связи замечаний.Ранее Правительство РФ утвердило Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Этот нормативный акт позволил операторам связи разных регионов России добиться существенного снижения тарифов на доступ к инфраструктуре. Сейчас представители Ассоциации опасаются, что ситуация может развернуться на 180 градусов.