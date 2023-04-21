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Уральские операторы связи попросили Мишустина не допустить принятия документа по тарифам на размещение сетей
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральская ассоциация операторов связи попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина не допустить принятие Методических рекомендаций по установлению тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.
В пресс-службе ассоциации «Вечерним ведомостям» рассказали, что ФАС России планирует принять приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению цен (тарифов) на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Операторы считают документ дискриминационным, так как он даст право энергетикам навязывать дополнительную услугу и учитывать ее при расчете тарифа, что позволит как минимум вдвое повысить плату за пользование опорами ЛЭП.
Уральская ассоциация операторов связи направила обращение Михаилу Мишустину с просьбой не допустить принятие документа в существующей редакции и инициировать их изменения с учетом высказанных операторами связи замечаний.
Ранее Правительство РФ утвердило Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Этот нормативный акт позволил операторам связи разных регионов России добиться существенного снижения тарифов на доступ к инфраструктуре. Сейчас представители Ассоциации опасаются, что ситуация может развернуться на 180 градусов.
В пресс-службе ассоциации «Вечерним ведомостям» рассказали, что ФАС России планирует принять приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению цен (тарифов) на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Операторы считают документ дискриминационным, так как он даст право энергетикам навязывать дополнительную услугу и учитывать ее при расчете тарифа, что позволит как минимум вдвое повысить плату за пользование опорами ЛЭП.
«Монополисты, владеющие опорами, на законных основаниях смогут применять спорную методику расчета тарифа по упрощенным формулам, искусственно увеличивая размер тарифа. При этом и вмененные услуги, и упрощенная процедура тарифообразования судами и органами ФАС в настоящее время признаются недопустимыми, однако планируемые к принятию Методические рекомендации закрепляют их применение на законной основе. В предложенной редакции Методические рекомендации – это инструмент защиты субъектов естественных монополий от требований антимонопольного законодательства, а именно, от требований Правил и положений Федерального закона “О защите конкуренции”»,
– заявила президент УралАОС Ольга Шахметова.
Уральская ассоциация операторов связи направила обращение Михаилу Мишустину с просьбой не допустить принятие документа в существующей редакции и инициировать их изменения с учетом высказанных операторами связи замечаний.
Ранее Правительство РФ утвердило Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Этот нормативный акт позволил операторам связи разных регионов России добиться существенного снижения тарифов на доступ к инфраструктуре. Сейчас представители Ассоциации опасаются, что ситуация может развернуться на 180 градусов.
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