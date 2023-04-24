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На центральной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга 29 и 30 апреля пройдет ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта.
В субботу и воскресенье с 09.00 до 17.00 екатеринбуржцы смогут приобрести на ярмарке мясные и молочные продукты местных фермеров, грибы и ягоды, мед, сухофрукты, орехи. Также на прилавках будут представлены полезная утварь, текстиль и одежда.
Парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта для автомобилистов с 08.00 28 апреля до 19.00 30 апреля.
В субботу и воскресенье с 09.00 до 17.00 екатеринбуржцы смогут приобрести на ярмарке мясные и молочные продукты местных фермеров, грибы и ягоды, мед, сухофрукты, орехи. Также на прилавках будут представлены полезная утварь, текстиль и одежда.
Парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта для автомобилистов с 08.00 28 апреля до 19.00 30 апреля.
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