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Аэропорт Кольцово обслужит в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 29 апреля по 9 мая обслужит более 1,7 тысячи рейсов. Самым загруженным днем будет 8 мая. В этот день в аэропорту запланированы 167 взлетно-посадочных операций.
Как рассказали» Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, в майские праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по77 внутрироссийским и международным направлениям. Доступны прямые рейсы на отечественные курорты: Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград.
Екатеринбуржцы также смогут отправиться заграницу – как на морские курорты в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, так и в города Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск.
Рейсы из Екатеринбурга будут выполнять 35 авиакомпания. Для полетов задействуют широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Boeing 767, Airbus A330.
Как рассказали» Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, в майские праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по77 внутрироссийским и международным направлениям. Доступны прямые рейсы на отечественные курорты: Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград.
Екатеринбуржцы также смогут отправиться заграницу – как на морские курорты в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, так и в города Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск.
Рейсы из Екатеринбурга будут выполнять 35 авиакомпания. Для полетов задействуют широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Boeing 767, Airbus A330.
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