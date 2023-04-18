Аэропорт Кольцово обслужит в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 29 апреля по 9 мая обслужит более 1,7 тысячи рейсов. Самым загруженным днем будет 8 мая. В этот день в аэропорту запланированы 167 взлетно-посадочных операций.Как рассказали» Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, в майские праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по77 внутрироссийским и международным направлениям. Доступны прямые рейсы на отечественные курорты: Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград.Екатеринбуржцы также смогут отправиться заграницу – как на морские курорты в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, так и в города Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск.Рейсы из Екатеринбурга будут выполнять 35 авиакомпания. Для полетов задействуют широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, Boeing 767, Airbus A330.