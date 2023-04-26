Мизерные затраты на культуру в бюджете Екатеринбурга возмутили гордепутата

«На культуру всего 2,65 % от расходной части бюджета. Такого не было никогда. Во все колокола бью уже давно. Обещают. Уверяют. Успокаивают. Манипулируют цифрами. Но нет. Никаких подвижек. Более того. Рост объема бюджета от планируемого примерно на 5%. Это по исполнению. А на культуру ? На1%. Даже не пропорционально. Ужас!», — пишет Константин Киселёв в своём телеграм-канале «По пунктам».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе городская дума Екатеринбурга рассматривала отчёт об исполнении бюджета за 2022 год. Единственным депутатом, проголосовавшим против его утверждения стал Константин Киселёв.Своё решение народный избранник донёс до избирателей через соцсети. В городском бюджете — и прошлогоднем, и новом — его больше всего смущают мизерное финансирование культуры.Напомним, что бюджет города Екатеринбурга на 2023-й год считается рекордным: в нём запланировано более 64 миллиардов рублей доходов. Расходная часть бюджета была запланирована на уровне 66,23 миллиарда рублей. Запланированные расходы на культуру, увы, рекордными не стали.