Свердловчане задолжали за газ 318 миллионов рублей





– отметили в компании. «"ГАЗЭКС" проводит комплексную работу с абонентами, направленную на сокращение задолженности за газ и укрепление платежной дисциплины. Для потребителей газа создана удобная система оплаты через онлайн сервисы, компания регулярно информирует абонентов о задолженностях и последствиях нарушения платежной дисциплины: должникам ежемесячно доставляются квитанции с указанием задолженности, производится голосовое оповещение абонентов. Несмотря на неоднократные уведомления, не все потребители спешат возвращать долги, поэтому газовикам приходится идти на крайние меры и отключать должников от газоснабжения»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области накопили уже 318 миллионов рублей долгов за газ. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Группы компаний «ГАЗЭКС».Задолженность свердловчан, абонентов «ГАЗЭКС», за газ на начало апреля 2023 года составила более 318,3 миллиона рублей, из них просроченная более двух месяцев – 95,6 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма задолженности увеличилась на 12%.На первом месте в рейтинге должников области находятся жители Западного округа (Первоуральск, Сысерть, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда). Они задолжали за газ 132,4 миллиона рублей. На втором месте оказались жители Южного округа (Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог, Богданович) с долгом почти 89 миллионов рублей. Третье место заняли абоненты Горнозаводского округа (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск), задолжавшие 71,2 миллиона рублей. Северный округ (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Ивдель) расположился на четвертом месте, задолженности жителей составила около 27,8 миллиона рублей.Самый злостный неплательщик живет в Сысертском районе с долгом за газ в 418 тысяч рублей.