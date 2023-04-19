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На крупном HR-форуме в Екатеринбурге обсудили, как мотивировать людей в условиях дефицита кадров

13.25 Вторник, 25 апреля 2023
Экономика
Фото представлено пресс-службой Страхового Дома ВСК
На форуме «HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса», который прошел в Екатеринбурге накануне, обсудили актуальные вопросы, связанные с кадровой политикой и ее влиянием на развитие предприятий. Спикеры делились собственным опытом и предлагали готовые решения для мотивации сотрудников.

Одним из озвученных сверхактуальных способов мотивации сотрудников является предоставление медстраховки, считает Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию. По его мнению, оформление медицинского полиса – важное конкурентное преимущество работодателя.


Фото представлено пресс-службой Страхового Дома ВСК

А генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Абраменко представил участникам форума платформу «СВОИ», с помощью которой сотрудники могут обмениваться опытом в рамках рабочего процесса, и даже получать скидки и участвовать в акциях партнеров программы.

О преимуществах системы информационно-аналитического учета в планировании HR бизнес-процессов на промышленных предприятиях рассказал директор по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский. Об основных метриках измерения экономического эффекта кадровой стратегии для бизнеса говорила и Анна Нечеухина, HR-бизнес-партнер «Контур».


Фото представлено пресс-службой Страхового Дома ВСК

Всего в форуме приняли участие более 150 гостей. Организатором масштабного мероприятия стал Страховой Дом ВСК, а открывали форум его генеральный директор Александр Тарновский и «цифровой» заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин.


Фото представлено пресс-службой Страхового Дома ВСК

Также на форуме выступили директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, которая в числе прочего уделила внимание вопросу удержания специалистов в компаниях. Руководитель департамента корпоративной культуры и внутренних коммуникаций Страхового Дома ВСК Евгений Демиденко поделился секретами высокой вовлеченности специалистов компании.


Фото представлено пресс-службой Страхового Дома ВСК

Еще одним важным выступлением форума стала лекция заведующей кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета, заслуженного юриста Российской Федерации, бизнес-тренера по вопросам трудового законодательства на тему «Особенности применения Трудового законодательства в условиях больших вызовов» Светланы Головиной.


Фото представлено пресс-службой Страхового Дома ВСК

В заключении форума спикеры и участники обсудили риски и возможности управления сотрудниками через работу с ценностями команды.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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