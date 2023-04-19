Уральцы в первом квартале 2023 года чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральцы в первые три месяца 2023 года чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли. На втором месте по количеству регистраций бизнеса оказалась сфера перевозки пассажиров и грузов, а на третьем – оптовая торговля.По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбербанка), в десятку лидеров по количеству регистраций бизнеса в УрФО также вошли следующие сферы: специализированные строительные работы, строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, общепит, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, персональные услуги и разработка программного обеспечения.Кроме того, на Урале выросло количество женщин в бизнесе. Года назад их было 39%, а сейчас – 43%. По данным за три месяца 2023 года, бизнес в УрФО чаще открывают люди старше 36 лет – среди всех, кто оформил свое дело за первый квартал, их доля составляет 53%. Большинство бизнесменов (82%) делают свой выбор в пользу регистрации ИП, а не ООО.