В рейтинг лучших вузов России вошли 11 свердловских университетов





– отмечает руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. «Рейтинг вузов 2023 года отражает серьезные и структурные изменения, происходящие в экономике в целом, в сфере образования и на рынке труда в течение последнего года. Динамика позиций ряда вузов в текущем году также говорит о том, насколько сильно, особенно в регионах, меняются потребности работодателей к качеству образования выпускников. При этом, пятерка вузов-лидеров выглядит относительно стабильной в течение последних лет»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 11 университетов Свердловской области. Но ни один из них не попал в ТОП-10.Рейтинг составили специалисты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. Оценивались следующие критерии: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых зарплат, опыт работы выпускников и их текущая трудоустроенность.Среди свердловских вузов наиболее высокие позиции заняли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место). При этом по востребованности выпускников у работодателей лидерами в регионе стали Гуманитарный университет (19,5 балла, 213 место) и Уральский государственный экономический университет (17,4 балла).В ТОП-10 лучших вузов страны вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, РЭУ имени Г.В. Плеханова, СПбГУ, Финуниверситет и ННГУ имени Н.И. Лобачевского.