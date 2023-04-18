«Уральские авиалинии» попали в топ пяти самых прибыльных авиакомпаний России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Уральские авиалинии» попали в топ пяти самых прибыльных авиаперевозчиков в России, оказавшись на третьем месте по объему заработка в 2022 году.Как сообщает «РБК», за минувший год «Уральские авиалинии» нарастили свою прибыль в 2,5 раза до 13,5 миллиарда рублей, уступив S7 Airlines, получившей чистую прибыль в 34,4 миллиарда рублей, и «Победе», заработавшей 15 миллиардов.Для «Уральских авиалиний» это рекорд за шесть лет.Четвертое и пятое место заняли Red Wings и Utair с показателями в 4,4 и 4,1 миллиарда рублей прибыли.Крупнейший по пассажиропотоку перевозчик «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» не стали раскрывать свою финансовую отчетность. В последний раз они раскрывали свои показатели в 2021 году. Тогда «Аэрофлот» получил 45,6 миллиардов рублей чистого убытка, «Россия» – 382 миллион рублей чистой прибыли.