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На Режевском тракте обещают сделать участки для безопасного обгона
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Режевском тракте обещают сделать участки для безопасного обгона. Известно, что один такой должны ввести в эксплуатацию уже в этом году.
Его протяженность должна будет составить 7,5 километра. Второй такой обгонный участок обещают сделать в следующем году. Об этом сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
По словам первого заместителя начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главного инженера Владимира Оглоблина, интенсивность движения на Режевском тракте составляет более 6,7 тысячи автомобилей в сутки.
Его протяженность должна будет составить 7,5 километра. Второй такой обгонный участок обещают сделать в следующем году. Об этом сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
По словам первого заместителя начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главного инженера Владимира Оглоблина, интенсивность движения на Режевском тракте составляет более 6,7 тысячи автомобилей в сутки.
«Весь поток приходится на две полосы. Обгонные участки существенно повысят безопасность движения, уменьшат количество ДТП. По факту этот участок дороги станет четырехполосным»,
– сказал Владимир Оглоблин.
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