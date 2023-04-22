



– сказал Владимир Оглоблин. «Весь поток приходится на две полосы. Обгонные участки существенно повысят безопасность движения, уменьшат количество ДТП. По факту этот участок дороги станет четырехполосным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Режевском тракте обещают сделать участки для безопасного обгона. Известно, что один такой должны ввести в эксплуатацию уже в этом году.Его протяженность должна будет составить 7,5 километра. Второй такой обгонный участок обещают сделать в следующем году. Об этом сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.По словам первого заместителя начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главного инженера Владимира Оглоблина, интенсивность движения на Режевском тракте составляет более 6,7 тысячи автомобилей в сутки.