Квартиры в новостройках Екатеринбурга за три года подорожали на 60%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние три года средняя цена на квартиры в новостройках в Екатеринбурге выросла на 60%. Такие данные указаны в презентации к выступлению руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова на Всероссийском жилищном конгрессе.Согласно данным Михаила Хорькова, на вторичном рынке цены росли медленней, за три года средняя стоимость квартиры увеличилась на 46%. Ценовой разрыв достиг 20-25%.Средние цены на рынке новостроек в городе за год увеличились на 9%, а на вторичном – на 8%.На первичном рынке преобладают однокомнатные квартиры (38%). Далее идут двухкомнатные (29%), затем студии (20%) и трехкомнатные квартиры (11%). За два года предложение на рынке новостроек выросло на 105%, а за последний год – на 25%.Сейчас в новостройках непроданными остаются около 44,5 тысяч квартир, на вторичном рынке – 7-8 тысяч квартир. Объем предложения на первичном рынке растет, а на вторичном остается ограниченным.По данным Хорькова, в этом году 76% сделок проведено с ипотекой. Средний срок кредита – 24 года.