



– говорится в комментарии Уральского главного управления ЦБ. «Замедление роста или снижение цен на многие группы товаров, помимо высокого урожая, объясняется статистическим эффектом базы: в марте 2022 года в условиях роста неопределенности наблюдался ажиотажный спрос на продукты с длительным сроком хранения, что способствовало значительному росту цен на них. Так, в годовом выражении ускорилось снижение цен на макаронные и крупяные изделия»,





– отметили в Уральском главном управлении ЦБ. «Это в первую очередь является следствием высокой базы прошлого года, когда в условиях ажиотажного спроса и ослабления рубля наблюдался резкий рост цен на непродовольственные товары длительного пользования»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В марте в Свердловской области существенно замедлилась годовая инфляция и составила 3,51% после 11,28% в феврале. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Уральского главного управления Центробанка РФ.Теперь инфляция в области сравнялась со средней по России, но все еще остается выше, чем в Уральском федеральном округе (2,08%). Это обусловлено статистическим эффектом высокой базы: всплеск цен, произошедший в марте 2022 года, перестал учитываться при расчете годовой инфляции. Также динамика инфляции в области определялась сдержанной потребительской активностью, расширением предложения на товарных рынках и снижением издержек производителей.Годовой темп прироста цен на продукты в регионе в марте снизился до 1,33% после 8,83% в феврале. Динамику цен на продукты питания продолжал определять более высокий урожай сельскохозяйственных культур. Снизились издержки животноводческих организаций на закупку кормов, и замедлился рост цен на молочные продукты. Мясо стало дешевле, чем годом ранее.По тем же причинам стал дешеветь сахар. Это привело к снижению расходов производителей кондитерских изделий, в результате чего замедлился годовой рост цен на их продукцию.В годовом выражении подешевели фрукты и овоищи. Снижение цен на капусту, картофель, морковь и свеклу ускорилось из-за высокого урожая прошлого года. Импортируемые фрукты – груши, яблоки, апельсины и бананы – подешевели, по данным ЦБ, благодаря росту предложения в условиях восстановления цепочек импортных поставок и более крепкому, чем годом ранее, рублю. Ускорилось снижение цен на виноград и лимоны, а также на чай, кофе и какао.Непродовольственные товары в марте стали на 0,98% дешевле, чем годом ранее.Сдержанная потребительская активность и увеличение предложения многих товаров на этом фоне способствовали замедлению роста или снижению цен на них ниже уровней марта прошлого года. Снизились годовые темпы прироста цен на новые легковые автомобили, а шины и детские автокресла стали дешевле. Также снизились цены на обувь, мебель, стройматериалы и бытовую технику, ускорилось удешевление смартфонов и телевизоров.