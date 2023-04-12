Свердловским фармкомпаниям обещают гарантированный сбыт продукции за инвестиции





– цитирует издание замминистра инвестиций и развития Елену Хлыбову. «Заключить офсетные контракты уже в этом году могут фармацевтический завод и предприятие, утилизирующее медицинские отходы. Работа с ними продвинулась достаточно далеко. Одному из претендентов осталось сертифицировать продукцию – если возникнут трудности, мы готовы ему помогать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области предлагают местным компаниям заключить офсетные контракты, с помощью которым могут быть запущены новые производства. Взаимен на инвестиции предприятиям обещают гарантированный сбыт продукции.По данным 66.RU, несколько свердловских предприятий рассматривают предложение об инвестиции 100 миллионов рублей в производство лекарств и утилизацию медицинских отходов в регионе. Взамен они попадут в реестр единственных поставщиков, которые могут без конкурсов заключать контракты с госструктурами.Среди компаний, которые могут стать инвесторами, «Завод Медсинтез», «Лекас» и «Ирбитский химико-фармацевтический завод».Ранее поиски инвесторов в регионах затрудняло требование о вложении не менее одного миллиарда рублей, но в прошлом году в закон 44-ФЗ, регулирующий офсетные контракты, были внесены поправки, которые снизили порог вхождения до 100 млн рублей.