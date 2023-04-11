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Мэрия намерена сдать в аренду парковку у «Екатеринбург Арены»
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге хотят сдать в аренду парковку около «Екатеринбург Арены». Речь идет о подземном паркинге на Пироговой, 3/2.
Тендер на аренду объявила «Городская служба автопарковок». Начальная цена контракта составляет порядка 3 миллионов 175 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 11 мая 2023 года.
Ранее мы писали, что подземная парковка возле «Екатеринбург Арены» работает в убыток.
Напомним, что паркинг строили специально для чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля там парковались волонтеры и инвалиды. Потом помещение заработало для всех желающих. Сейчас час парковки там стоит 30 рублей, сутки – 200 рублей, месяц – 2,5 тысячи рублей.
Тендер на аренду объявила «Городская служба автопарковок». Начальная цена контракта составляет порядка 3 миллионов 175 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 11 мая 2023 года.
Ранее мы писали, что подземная парковка возле «Екатеринбург Арены» работает в убыток.
Напомним, что паркинг строили специально для чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля там парковались волонтеры и инвалиды. Потом помещение заработало для всех желающих. Сейчас час парковки там стоит 30 рублей, сутки – 200 рублей, месяц – 2,5 тысячи рублей.
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