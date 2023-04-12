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В Свердловской области проведут реформу для решения проблемы с дефицитом рабочих
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о грядущей реформе системы среднего профессионального образования, которая призвана решить проблему с дефицитом рабочих кадров.
Сегодня, 19 апреля, Куйвашев рассказал на совещании с главами муниципалитетов о планах по изменению подходов к подготовке представителей рабочих специальностей.
На данный момент дефицит рабочих кадров в промышленности в регионе оценивается в 15 тысяч человек.
Министерства в ближайшее время проведут консультации с главами муниципалитетов Свердловской области и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.
Сегодня, 19 апреля, Куйвашев рассказал на совещании с главами муниципалитетов о планах по изменению подходов к подготовке представителей рабочих специальностей.
«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой»,
– заявил глава региона.
На данный момент дефицит рабочих кадров в промышленности в регионе оценивается в 15 тысяч человек.
Министерства в ближайшее время проведут консультации с главами муниципалитетов Свердловской области и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.
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