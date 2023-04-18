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В Свердловской области на 15,6% выросли продажи иномарок с пробегом
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первом квартале 2023 года в Свердловской области продажи иномарок с пробегом выросли на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным онлайн-платформы «Авито Авто», доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом в регионе в первом квартале этого года составила 74,1%. Средняя цена автомобилей иностранных брендов – 650 тысяч рублей, что на 8,3% выше, чем в четвертом квартале 2022 года.
Рейтинг самых востребованных брендов среди иномарок на вторичном рынке в Свердловской области возглавляет Toyota. Также в топ-5 входят Hyundai, Kia, Chevrolet и Volkswagen.
Наибольшим спросом в регионе среди моделей иномарок пользуются Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.
В целом по России продажи иномарок с пробегом за первые три месяца этого года выросли на 25,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средняя цена выросла на 11,9% в сравнении с последним кварталом прошлого года и составила 750 000 рублей. Доля иномарок на вторичном рынке автомобилей в стране – 73,6%.
По данным онлайн-платформы «Авито Авто», доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом в регионе в первом квартале этого года составила 74,1%. Средняя цена автомобилей иностранных брендов – 650 тысяч рублей, что на 8,3% выше, чем в четвертом квартале 2022 года.
Рейтинг самых востребованных брендов среди иномарок на вторичном рынке в Свердловской области возглавляет Toyota. Также в топ-5 входят Hyundai, Kia, Chevrolet и Volkswagen.
Наибольшим спросом в регионе среди моделей иномарок пользуются Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.
В целом по России продажи иномарок с пробегом за первые три месяца этого года выросли на 25,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средняя цена выросла на 11,9% в сравнении с последним кварталом прошлого года и составила 750 000 рублей. Доля иномарок на вторичном рынке автомобилей в стране – 73,6%.
«Автомобили иностранных брендов продолжают пользоваться высокой популярностью у российских покупателей. Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе – за счет ввоза автомобилей из-за рубежа»,
– отмечают эксперты Авито Авто.
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