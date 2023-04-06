Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы





– передают слова полномочного министра,

советника посольства Шри-Ланки в России Чамила Джаяратна в ТАСС. «Мы работаем над тем, чтобы организовать прямые перелеты из Екатеринбурга в Коломбо. Мы планируем встретиться с туроператорами, с авиалиниями, с представителями власти, чтобы этот вопрос поднять, обсудить»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Между Екатеринбургом и Коломбо могут организовать прямое авиасообщение. В посольстве Шри-Ланки планируют поднять этот вопрос.Об этом он сообщил корреспонденту информационного агентства во время рабочей поездки в Екатеринбург. Он также отметил, что между банками России и Шри-Ланки уже налажено взаимодействие. Кроме того, туристы могут получить визы по прилете в аэропорту или заранее онлайн.