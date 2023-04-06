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Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Между Екатеринбургом и Коломбо могут организовать прямое авиасообщение. В посольстве Шри-Ланки планируют поднять этот вопрос.
Об этом он сообщил корреспонденту информационного агентства во время рабочей поездки в Екатеринбург. Он также отметил, что между банками России и Шри-Ланки уже налажено взаимодействие. Кроме того, туристы могут получить визы по прилете в аэропорту или заранее онлайн.
«Мы работаем над тем, чтобы организовать прямые перелеты из Екатеринбурга в Коломбо. Мы планируем встретиться с туроператорами, с авиалиниями, с представителями власти, чтобы этот вопрос поднять, обсудить»,
– передают слова полномочного министра,
советника посольства Шри-Ланки в России Чамила Джаяратна в ТАСС.
советника посольства Шри-Ланки в России Чамила Джаяратна в ТАСС.
Об этом он сообщил корреспонденту информационного агентства во время рабочей поездки в Екатеринбург. Он также отметил, что между банками России и Шри-Ланки уже налажено взаимодействие. Кроме того, туристы могут получить визы по прилете в аэропорту или заранее онлайн.
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