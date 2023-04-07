В Екатеринбурге к 2027 году может появиться второй небоскреб рядом с «Высоцким»





– говорится в «Утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – улицы Красноармейской»,– говорится в документе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

К 2027 году в Екатеринбурге рядом с «Высоцким» может вырасти еще один небоскреб. Постановление об утверждении проекта на этой неделе подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.Из сведений в проектной документации известно, общая площадь объекта должна будет составить 49 238 квадратных метров. Также зданию хотят организовать несколько подъездов, а рядом сделать стоянку на 20 машин рядом.Предполагается, что в здании будут работать офисы, рестораны, гостиница и многоуровневая парковка на 382 места, из которых 95 для посетителей и сотрудников комплекса.