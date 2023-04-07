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В Екатеринбурге к 2027 году может появиться второй небоскреб рядом с «Высоцким»
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
К 2027 году в Екатеринбурге рядом с «Высоцким» может вырасти еще один небоскреб. Постановление об утверждении проекта на этой неделе подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.
Из сведений в проектной документации известно, общая площадь объекта должна будет составить 49 238 квадратных метров. Также зданию хотят организовать несколько подъездов, а рядом сделать стоянку на 20 машин рядом.
Предполагается, что в здании будут работать офисы, рестораны, гостиница и многоуровневая парковка на 382 места, из которых 95 для посетителей и сотрудников комплекса.
«Утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – улицы Красноармейской»,
– говорится в документе.
– говорится в документе.
Из сведений в проектной документации известно, общая площадь объекта должна будет составить 49 238 квадратных метров. Также зданию хотят организовать несколько подъездов, а рядом сделать стоянку на 20 машин рядом.
Предполагается, что в здании будут работать офисы, рестораны, гостиница и многоуровневая парковка на 382 места, из которых 95 для посетителей и сотрудников комплекса.
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