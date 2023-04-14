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На юге Екатеринбурга хотят построить новый корпус Свердловского инструментального завода

16.40 Пятница, 14 апреля 2023
Экономика
Фото: проектная документация
На юге Екатеринбурга, в районе развязки Полевского тракта и ЕКАД, планируется строительство нового корпуса Свердловского инструментального завода.

В связи с этим власти город инициировали процедуру по изменению условно разрешенного вида использования земли, на которой должны будут возвести объект. Новый статус участка должен будет позволить производственную деятельность.

Здание предприятия должно будет разместиться на площадке индустриального парка «Про-Бизнес-Парк». Помимо производственных цехов запроектировано и офисное здание.

Согласно проектной документации, общая площадь объекта должна будет составить почти 9 987 квадратных метров: производственный корпус – 8 250 квадратных метров, офисное здание – 1 737 квадратных метров. Там должны будут работать 200 человек, из которых лишь 30 будут находиться в производственных цехах, остальные в офисах.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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