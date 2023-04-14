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В центре Екатеринбурга хотят возвести два стеклянных небоскреба
Экономика
Фото: проектная документация
В центре Екатеринбурга могут появиться два стеклянных небоскреба. Их строительство планируется на улице Бориса Ельцина. Известно, что это будет новый жилой комплекс.
В связи с этим мэрия объявила общественные обсуждения о «предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"». Другими словами, власти города хотят поменять назначение участка, выбранного для строительства высоток, так как он сейчас относится к «общественно-деловой зоне».
Сами объекты представляют стеклянные призмы, которые в верхних частях башен выполнены в виде террас, некоторые из которых будут доступны для всех жильцов. Предполагается, что в высотках смогут поселиться 1579 человек.
Общественные обсуждения продлятся до 5 мая 2023 года.
В связи с этим мэрия объявила общественные обсуждения о «предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)"». Другими словами, власти города хотят поменять назначение участка, выбранного для строительства высоток, так как он сейчас относится к «общественно-деловой зоне».
Фото: проектная документация
Сами объекты представляют стеклянные призмы, которые в верхних частях башен выполнены в виде террас, некоторые из которых будут доступны для всех жильцов. Предполагается, что в высотках смогут поселиться 1579 человек.
«Концепция фасадных решений отражает накопленный у Екатеринбурга опыт с созданием архитектуры, опережающей время»,
– говорится в проектной документации.
Общественные обсуждения продлятся до 5 мая 2023 года.
Фото: проектная документация
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