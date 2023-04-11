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Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны

10.52 Четверг, 13 апреля 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области стали чаще приглашать на работу в другие страны. К таким выводам пришли эксперты платформы для поиска работы hh.ru, проанализировав приглашения на иностранные вакансии в первом квартале этого года.

Приглашения на иностранные вакансии за период с января по март получили 2,4 тысячи резюме, созданных соискателями из Свердловской области. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего свердловчане получали приглашения на вакансии из Казахстана (39%), Беларуси (20%), Узбекистана и Грузии (по 8%), Кыргызстана (5%), Турции и США (по 4%), Армении (3%), ОАЭ и Германии (по 2%).

При этом готовность к переезду в другой город, регион или страну указана только в 22% резюме. Чаще всего свердловчане готовы переехать в Москву (9%), Санкт-Петербург (7%), Екатеринбург (5%), Сочи (2%), Краснодар (2%), Казахстан (0,7%), Грузию (0,5%), Беларусь (0,5%), Турцию (0,3%) и США (0,3%).

По данным hh.ru, всего за первый квартал 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет именно о стране, указанной в вакансии, а сама компания может быть как иностранной, так и российской.

Чаще всего приглашения на такие вакансии получают соискатели из Москвы (35%), Санкт-Петербурга (13%), Краснодарского края (4%), Республики Татарстан, Московской и Свердловской областей (по 3%).

В целом интерес к российским соискателям наиболее заметно вырос в Индонезии (год назад зафиксировано четыре приглашения, в начале 2023 года –170), Сербии (с 51 приглашения до 428), Мексике (с 11 до 63), ОАЭ (с 438 до 2,2 тыс.), Турции (с 959 до 4,6 тыс.), Кыргызстане (с 1,2 тыс. до 4,7 тыс.) и США (с 1,1 тыс. до 4,3 тыс.). Также выделяют Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию и Португалию. На вакансии в этих странах раньше россиян либо не приглашали, либо были только единичные случаи.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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12:04 В Екатеринбурге состоится молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt
11:41 Уголовное дело в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать 26 апреля
11:27 В Свердловской области горит 40 гектаров леса
10:52 Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны
10:20 Оцепление возле входа в БЦ «Рубин» в Екатеринбурге сняли
09:55 В центре Екатеринбурга эвакуировали людей из БЦ «Рубин» из-за подозрительного предмета
09:44 В Екатеринбурге водитель Mercedes насмерть сбил пешехода
09:35 Под контролем судебных приставов маленький пермяк получил место в детском саду
09:26 К выходным в Свердловской области похолодает
20:59 В екатеринбургский зооприют везут травмированных кошек со всей области
20:36 В юбилейный год в Екатеринбурге должны приступить к реставрации многих ОКН
19:54 Сильно полыхнула трава на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
19:37 Двух жителей Первоуральска отдали под суд за похищение и вымогательство
18:50 Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского
18:26 Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле
18:15 Почти половина жителей Свердловской области мечтали в детстве стать космонавтами
17:42 Батареи станут холодным и в Екатеринбурге только к середине мая
17:03 СМИ: «Уралбиофарм» просит чиновников повысить цены на жизненно необходимые лекарства
16:56 В ГИБДД рассказали об авариях автомобилистов-новичков в Нижнем Тагиле
15:54 Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге чуть не сгорели в разных частях города в течение суток
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