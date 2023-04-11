Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области стали чаще приглашать на работу в другие страны. К таким выводам пришли эксперты платформы для поиска работы hh.ru, проанализировав приглашения на иностранные вакансии в первом квартале этого года.Приглашения на иностранные вакансии за период с января по март получили 2,4 тысячи резюме, созданных соискателями из Свердловской области. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего свердловчане получали приглашения на вакансии из Казахстана (39%), Беларуси (20%), Узбекистана и Грузии (по 8%), Кыргызстана (5%), Турции и США (по 4%), Армении (3%), ОАЭ и Германии (по 2%).При этом готовность к переезду в другой город, регион или страну указана только в 22% резюме. Чаще всего свердловчане готовы переехать в Москву (9%), Санкт-Петербург (7%), Екатеринбург (5%), Сочи (2%), Краснодар (2%), Казахстан (0,7%), Грузию (0,5%), Беларусь (0,5%), Турцию (0,3%) и США (0,3%).По данным hh.ru, всего за первый квартал 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет именно о стране, указанной в вакансии, а сама компания может быть как иностранной, так и российской.Чаще всего приглашения на такие вакансии получают соискатели из Москвы (35%), Санкт-Петербурга (13%), Краснодарского края (4%), Республики Татарстан, Московской и Свердловской областей (по 3%).В целом интерес к российским соискателям наиболее заметно вырос в Индонезии (год назад зафиксировано четыре приглашения, в начале 2023 года –170), Сербии (с 51 приглашения до 428), Мексике (с 11 до 63), ОАЭ (с 438 до 2,2 тыс.), Турции (с 959 до 4,6 тыс.), Кыргызстане (с 1,2 тыс. до 4,7 тыс.) и США (с 1,1 тыс. до 4,3 тыс.). Также выделяют Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию и Португалию. На вакансии в этих странах раньше россиян либо не приглашали, либо были только единичные случаи.