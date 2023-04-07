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Названы первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на «Иннопроме»

13.56 Среда, 12 апреля 2023
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области назвало первые 20 компаний, которые получили право бесплатно представить свою продукцию в этом году на стенде региона на Международной промышленной выставки «Иннопром».

Иннопром-2023 состоится в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления».

«В этом году мы решили увеличить число экспонентов, которые смогут безвозмездно демонстрировать свою продукцию. Эти компании наглядно демонстрируют производственный потенциал Среднего Урала. Планируется отобрать более 30 компаний из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT»,

– рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.


Сейчас в число участников стенда региона вошли IT-компания, производитель систем управления умных домов и предприятий iRidi, производитель медицинских инструментов и оборудования «Аста», компания по разработке микропроцессоров для железнодорожной автоматики и телемеханики Научно-производственный центр «Промэлектроника», разработчик и производитель сварочного электрооборудования «Уралтермосвар», производитель изделий и оборудования из углепластика и стеклопластика «ДельтаПолимер» и другие компании.

Страной-партнером Международной промышленной выставки в этом году выступает Республика Беларусь.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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14:24 В Екатеринбурге ребенок заболел корью
13:56 Названы первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на «Иннопроме»
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22:20 Вандалы испортили памятник федерального значения в окрестностях Екатеринбурга
20:33 Вспыльчивого убийцу из ирбитского села повторно приговорили к отсидке
19:51 Неправильно обрезанная берёза в центре Екатеринбурга плачет соком
19:23 Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание
19:07 Дизайнер из Екатеринбурга победила в одной из номинаций международной премии
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17:50 На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили скорость движения из-за задымления
17:23 В Берёзовском у ребенка обнаружили корь
16:54 Около 150 площадок для благоустройства вынесли на онлайн-голосование свердловчан
16:25 Пропавшего в Каменске-Уральском 60-летнего мужчину нашли мертвым
15:52 В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной горит сухая трава
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