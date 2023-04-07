Названы первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на «Иннопроме»





– рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «В этом году мы решили увеличить число экспонентов, которые смогут безвозмездно демонстрировать свою продукцию. Эти компании наглядно демонстрируют производственный потенциал Среднего Урала. Планируется отобрать более 30 компаний из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области назвало первые 20 компаний, которые получили право бесплатно представить свою продукцию в этом году на стенде региона на Международной промышленной выставки «Иннопром».Иннопром-2023 состоится в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления».Сейчас в число участников стенда региона вошли IT-компания, производитель систем управления умных домов и предприятий iRidi, производитель медицинских инструментов и оборудования «Аста», компания по разработке микропроцессоров для железнодорожной автоматики и телемеханики Научно-производственный центр «Промэлектроника», разработчик и производитель сварочного электрооборудования «Уралтермосвар», производитель изделий и оборудования из углепластика и стеклопластика «ДельтаПолимер» и другие компании.Страной-партнером Международной промышленной выставки в этом году выступает Республика Беларусь.