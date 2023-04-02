Екатеринбург занял девятое место в рейтинге городов по уровню предлагаемых зарплат

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял девятое место в рейтинге городов России по уровню предлагаемых зарплат. Рейтинг составили специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru, проанализировав вакансии марта, открытые в 25 крупнейших городах страны.Средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составляет 57 222 рубля. Это примерно на 1000 рублей меньше, чем в целом по стране.По сравнению с мартом прошлого года, средняя предлагаемая зарплата в уральской столице выросла на 4 165 рублей. На данный момент в городе открыто более 30 тысяч вакансий, из них 7% предлагают зарплату от 150 000 рублей.Первое место в рейтинге hh.ru заняла Москва, предлагаемая зарплата в столице составила 78 576 рублей. На втором месте оказался Иркутск (68 218 рублей), а на третьем – Уфа (66 790 рублей).