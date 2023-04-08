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Власти Екатеринбурга намерены изъять недвижимость в Цыганском поселке
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга намерены изъять недвижимость в Цыганском поселке для муниципальных нужд. Речь идет о домах в границах улиц Обувщиков – Московской – Хасановской.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В список попали 11 домов и 9 земельных участков, большая часть которых расположена вдоль улицы Московской.
Предполагается, что договариваться с собственниками и заниматься сносом домов будет компания «Брусника».
Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В список попали 11 домов и 9 земельных участков, большая часть которых расположена вдоль улицы Московской.
«В целях строительства (реконструкции) дорожно-уличной сети, строительства новых инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, дождевой канализации, водоснабжения»,
– указано в документе.
Предполагается, что договариваться с собственниками и заниматься сносом домов будет компания «Брусника».
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