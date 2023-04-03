Свердловские девелоперы за минувший месяц подготовили к старту 33 проекта новостроек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область лидирует по числу проектов новостроек. Всего за март 2023 года свердловские девелоперы подготовили к старту 33 новых проекта жилищного строительства. Это в разы больше, чем в других регионах страны.Для сравнения в Новосибирской области планируется строительство 17 проектов, в Волгоградской области – 15, в Московской области – 11. Такие сведения приводит портал «Квадратный метр» со ссылкой на реестр перспективных проектов в строительной отрасли «ЕРЗ».Подчеркивается, что речь идет о проектах, готовящихся к выводу в строительство и продажу проектов жилищного строительства. Другими словами, о новостройках, старт которых еще не объявлен.По данным единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ», в минувшем марте в Екатеринбурге стартовало строительство 24 новостроек, в Москве – 18 новостроек, в Санкт-Петербурге – 10 новостроек, пишет портал.