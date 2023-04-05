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В общественном транспорте Екатеринбурга заработала виртуальная «Екарта»
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте – виртуальную «Екарту».
Чтобы начать пользоваться виртуальной картой, необходимо выпустить ее в мобильном приложении «Екарта» и пополнить по любому из общегражданских тарифов. Для одной учетной записи можно выпустить несколько карт и подключить на них разные тарифы.
Отмечается, что виртуальную карту можно выпустить только на телефонах с операционной системой Android, оснащенных модулем NFC. Памятка по виртуальной карте опубликована на сайте.
Чтобы начать пользоваться виртуальной картой, необходимо выпустить ее в мобильном приложении «Екарта» и пополнить по любому из общегражданских тарифов. Для одной учетной записи можно выпустить несколько карт и подключить на них разные тарифы.
Отмечается, что виртуальную карту можно выпустить только на телефонах с операционной системой Android, оснащенных модулем NFC. Памятка по виртуальной карте опубликована на сайте.
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