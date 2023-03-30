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Более 10 % продуктов и пищевого сырья, проверенных в Свердловской области, признали некачественными
Экономика
В Свердловской области в первом квартале 2023 года вырос процент выявления некачественных продуктов питания и продовольственного сырья – относительно данных за тот же период 2022 года. Таковы данные микробиологических исследований, проведенных Испытательной лабораторией Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства провели проверки 622 проб, выполнили 2 575 испытаний. 65 проб, более 10 процентов, показали, что продукты некачественные. В четырех пробах были выявлены патогенные микроорганизмы (сальмонелла и листерия).
В первом квартале 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года при том же объеме изученных проб (за первый квартал 2022 года исследовано 628 проб) процент выявлений вырос (в 2022 году нарушения обнаружили в 8,5 % случаев).
Сотрудники ведомства провели проверки 622 проб, выполнили 2 575 испытаний. 65 проб, более 10 процентов, показали, что продукты некачественные. В четырех пробах были выявлены патогенные микроорганизмы (сальмонелла и листерия).
В первом квартале 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года при том же объеме изученных проб (за первый квартал 2022 года исследовано 628 проб) процент выявлений вырос (в 2022 году нарушения обнаружили в 8,5 % случаев).
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