На предприятиях Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих





– добавил Куйвашев. «65% выпускников 9-х классов уже выбрали в средних специальных учебных заведениях профессии высококвалифицированных рабочих, и мы этому очень рады. Рассчитываем, что они выучатся и поступят на работу на наши предприятия»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На промышленных предприятиях Свердловской области дефицит кадров составляет около 15 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.По словам Куйвашева, количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Например, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах более чем в шесть раз превышает предложение. Самая востребованная специальность – токарь.Губернатор заявил, что возникшую проблему будут решать с помощью программы «Профессионалитет», чтобы школьники шли учиться в средние профессиональные учреждения.