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На предприятиях Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На промышленных предприятиях Свердловской области дефицит кадров составляет около 15 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
По словам Куйвашева, количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Например, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах более чем в шесть раз превышает предложение. Самая востребованная специальность – токарь.
Губернатор заявил, что возникшую проблему будут решать с помощью программы «Профессионалитет», чтобы школьники шли учиться в средние профессиональные учреждения.
По словам Куйвашева, количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Например, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах более чем в шесть раз превышает предложение. Самая востребованная специальность – токарь.
Губернатор заявил, что возникшую проблему будут решать с помощью программы «Профессионалитет», чтобы школьники шли учиться в средние профессиональные учреждения.
«65% выпускников 9-х классов уже выбрали в средних специальных учебных заведениях профессии высококвалифицированных рабочих, и мы этому очень рады. Рассчитываем, что они выучатся и поступят на работу на наши предприятия»,
– добавил Куйвашев.
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