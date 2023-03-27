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Имущество «Водоканала» в Екатеринбурге выставили на торги
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга анонсировал открытые торги по продаже недвижимости, являющейся собственностью муниципалитета и закрепленной за МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.
В пресс-службе мэрии заявили, что организатором торгов является «Водоканал». Заявки на участие принимаются до 17.00 (время московское) 27 апреля на улице Царской, 4 в Екатеринбурге.
На торги выставляются офисные и складские помещения в переулке Базовый, 54. Общая площадь помещений – 1 495 квадратных метров.
Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества состоится 5 мая в 11.00. Информация о проведении торгов размещена на сайте. Начальная цена – 61 миллион 620 тысяч рублей. «Шаг аукциона» – 3 миллиона 81 тысяча рублей.
В пресс-службе мэрии заявили, что организатором торгов является «Водоканал». Заявки на участие принимаются до 17.00 (время московское) 27 апреля на улице Царской, 4 в Екатеринбурге.
На торги выставляются офисные и складские помещения в переулке Базовый, 54. Общая площадь помещений – 1 495 квадратных метров.
Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества состоится 5 мая в 11.00. Информация о проведении торгов размещена на сайте. Начальная цена – 61 миллион 620 тысяч рублей. «Шаг аукциона» – 3 миллиона 81 тысяча рублей.
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