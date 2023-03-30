Число непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%





– пишет аналитик. «За последний год выбор в группе сданных новостроек вырос на 77%. Пока этот навес не сильно давит на продавцов, и они продолжают выводить на рынок новые проекты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге снизился спрос на квартиры в новостройках. Число непроданного жилья в новых домах выросло до 44,8 тысячи, что на 41% больше, чем в марте минувшего года.Такие данные приводит глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro в своем телеграм-канале Reburg, отмечая, что в этот показатель входят как строящиеся, так и введенные в эксплуатацию, но непроданные застройщиком квартиры.Также, по его словам, готовых новостроек пока не очень много – около 3,8 тысяч квартир или 8,5% от общего предложения первичного рынка.