В Свердловской области более 20 тысяч медиков получили социальные выплаты

«В Свердловской области сформирован перечень из 121 медицинской организации, работники которых соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат»,



– сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько.

– по 18,5 тысячи рублей врачи районных больниц (за исключением врачей первичного звена);

– по 14,5 тысячи рублей врачи первичного звена городских и районных больниц;

– по 11,5 тысячи рублей врачи скорой медпомощи, а также врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников;

– по 8 тысяч рублей средний медицинский персонал районных больниц (за исключением первичного звена);

– по 7 тысяч рублей фельдшера

– по 6,5 тысячи рублей средний медперсонал первичного звена городских и районных больниц;

– по 4,5 тысячи рублей фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы

– по 4 тысячи рублей младший персонал.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области более 20 тысяч медиков первичного звена, районных больниц и скорой медицинской помощи получили социальные выплаты, установленные правительством России с 1 января этого года, заявили в региональном департаменте информационной политики.Утверждается, что за первые два месяца медицинские сотрудники получили выплаты на общую сумму более 288 миллионов рублей.Так, по данным ДИПа, получают ежемесячную надбавку:Предполагается, что такие выплаты помогут улучить ситуацию с кадрами.