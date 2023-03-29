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В Свердловской области более 20 тысяч медиков получили социальные выплаты
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области более 20 тысяч медиков первичного звена, районных больниц и скорой медицинской помощи получили социальные выплаты, установленные правительством России с 1 января этого года, заявили в региональном департаменте информационной политики.
Утверждается, что за первые два месяца медицинские сотрудники получили выплаты на общую сумму более 288 миллионов рублей.
Так, по данным ДИПа, получают ежемесячную надбавку:
Предполагается, что такие выплаты помогут улучить ситуацию с кадрами.
«В Свердловской области сформирован перечень из 121 медицинской организации, работники которых соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат»,
– сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько.
– сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько.
Утверждается, что за первые два месяца медицинские сотрудники получили выплаты на общую сумму более 288 миллионов рублей.
Так, по данным ДИПа, получают ежемесячную надбавку:
– по 18,5 тысячи рублей врачи районных больниц (за исключением врачей первичного звена);
– по 14,5 тысячи рублей врачи первичного звена городских и районных больниц;
– по 11,5 тысячи рублей врачи скорой медпомощи, а также врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников;
– по 8 тысяч рублей средний медицинский персонал районных больниц (за исключением первичного звена);
– по 7 тысяч рублей фельдшера
– по 6,5 тысячи рублей средний медперсонал первичного звена городских и районных больниц;
– по 4,5 тысячи рублей фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы
– по 4 тысячи рублей младший персонал.
– по 14,5 тысячи рублей врачи первичного звена городских и районных больниц;
– по 11,5 тысячи рублей врачи скорой медпомощи, а также врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников;
– по 8 тысяч рублей средний медицинский персонал районных больниц (за исключением первичного звена);
– по 7 тысяч рублей фельдшера
– по 6,5 тысячи рублей средний медперсонал первичного звена городских и районных больниц;
– по 4,5 тысячи рублей фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы
– по 4 тысячи рублей младший персонал.
Предполагается, что такие выплаты помогут улучить ситуацию с кадрами.
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