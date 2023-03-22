В Свердловской области на 12% выросли продажи поддержанных автомобилей





– отмечает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. «Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом – за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом автомобилей из-за границы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в первом квартале 2023 года продажи поддержанных автомобилей выросли на 12,1% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена автомобилей в сравнении с последнем кварталом минувшего года выросла на 13,7%, достигнув 499 тысяч рублей.Такие данные приводят эксперты «Авито Авто».В целом по России, согласно федеральным данным, продажи автомобилей с пробегом в первом квартале текущего года выросли на 18,6%. Средняя цена автомобилей в январе – марте 2023 в сравнении с октябрем – декабрем 2022 выросла на 12,2% и достигла 550 тысяч рублей.Наиболее популярными моделями поддержанных автомобилей в ценовом сегменте до 1,5 миллиона в Свердловской области стали LADA 2114 Samara с долей продаж в данном ценовом сегменте в 2,91%, Ford Focus (2,9%), LADA Priora (2,54%), LADA Granta (2,28%) и Hyundai Solaris (1,9%).Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом в сегменте от 1,5 до 3 миллионов оказались Toyota Camry, лидирующая в этом рейтинге с долей продаж в 5,33%, Toyota RAV4 (3,69%), Volkswagen Tiguan (2,53%), Kia Sportage (2,31%) и Toyota Land Cruiser Prado (2,18%)Рейтинг наиболее востребованных моделей поддержанных автомобилей дороже 3 миллионов в регионе возглавили Toyota Land Cruiser, имеющая долю продаж в 6,5%, и Toyota Land Cruiser Prado с долей продаж в 6,13%. За ними Toyota RAV4 (3,87%), BMW X5 (3,5%) и Toyota Camry (3,31%).